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馬英九被起訴 總統府15字回應

2017-03-14  12:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密案，今天將馬英九依違反通訊保障及監察法等罪起訴，總統府發言人黃重諺表示，尊重司法，對於司法個案，「我們不評論」。

北檢指出，馬英九長期從事司法實務與法律教學，明知人民對於隱私權、通訊秘密自由及資訊自主權之期待為普世共維之價值，執政期間屢次宣示保障基本人權，但馬英九僅因與前立法院長王金平等人的理念差異，竟逾越司法與政治應有分際，涉犯事實明確。

而根據「卸任總統副總統禮遇條例」，卸任總統犯內亂、外患或貪污罪經一審判決有罪確定後，禮遇才會受到影響。因此馬英九的卸任禮遇暫時都不受影響，依法仍享有每月25萬元禮遇金以及每年至少5百萬元的事務費。

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  • 台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密案，今天將馬英九依違反通訊保障及監察法等罪起訴，總統府發言人黃重諺表示，尊重司法，對於司法個案，「我們不評論」。（資料照）

    台北地檢署偵辦前總統馬英九涉教唆洩密案，今天將馬英九依違反通訊保障及監察法等罪起訴，總統府發言人黃重諺表示，尊重司法，對於司法個案，「我們不評論」。（資料照）

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