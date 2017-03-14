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洩密被起訴 馬辦：預定在下午2點公開回應
2017-03-14 12:40
馬英九今天下午2點將出席第一屆台大哈佛論壇開幕式，預計會後針對遭起訴一事作公開回應。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九洩密案，台北地檢署今日偵結後起訴馬英九，馬辦表示非常遺憾檢察官沒有接受馬英九在北檢的完整說明，馬英九今天下午2點將出席第一屆台大哈佛論壇開幕式，預計會後公開對外回應。
綜合媒體報導，馬英九辦公室發言人徐巧芯上午回應表示，非常遺憾檢察官沒有接受馬英九在北檢的完整說明，她強調，馬英九處理干涉司法關說重大醜聞，事件涉及部會首長的政治責任，執行元首依據憲法的職權，根本不應該構成犯罪。
徐巧芯轉述，馬英九對自己的清白有信心，會到法院為堅持力爭大是大非，也期待法院最後會做出公平正義的判決；馬前總統依照既定行程，今天下午2點出席第一屆台大哈佛論壇開幕式，預計在會後針對此事件作公開聲明。
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