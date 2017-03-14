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地方包圍中央？林全為一例一休怒嗆柯P、藍委

2017-03-14  12:31

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委李彥秀質詢一例一休議題，表示勞動部對台北等縣市函文採「拖字訣」，也造成「地方打算包圍中央」。行政院長林全罕見指出「不認為台北市政府講法是客觀的」，並反嗆「若當時通過在野黨二例方案，問題會更多！」讓李怒批「你不要反過頭打二例！」

媒體報導南投縣長林明溱指示縣府法制人員，研究是否可不施行一例一休，李彥秀質詢此議題時，指出台北市長柯文哲曾表示，曾去文勞動部六次，但勞動部採「拖字訣」，讓地方政府很難執行，地方政府會不配合，是因為遲遲等不到勞動部的函釋。

林全表示，《勞基法》修法後實施，各界一定有疑慮，會請勞動部盡快說明，因仍在輔導期間，陸續會有問題產生，並不是沒有回覆，勞動部已有相當多函釋出去，針對企業的問題也一定會解釋清楚，並非「拖字訣」，「我不認為台北市政府講法是客觀的」。

李彥秀反駁表示「你不要直接否決我」，並指出一例一休執行困難，「地方打算包圍中央」，工商界也說要再修法。林全回應，目前仍在蒐集這些困難，哪些要用函釋或現有辦法處理，社會各界都能表示意見，法律可檢討，「但不代表一定會修法」。

林全接著拋出「當時若通過的是在野黨二例方案，問題會更多！」一語，引爆激烈交鋒。李彥秀質疑一例一休非好政策，否則不會造成這麼多問題，就是因為民進黨提出休息日，國民黨團才會提出例假日方案，並要林全「不要反過頭來打二例，要為完全執政負責！」

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  • 因一例一休議題，引發行政院長林全與國民黨立委李彥秀激烈言詞交鋒。（記者廖振輝攝）

    因一例一休議題，引發行政院長林全與國民黨立委李彥秀激烈言詞交鋒。（記者廖振輝攝）

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