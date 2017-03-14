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一例一休爭議 林右昌：事緩則圓

2017-03-14  12:27

〔記者盧賢秀／基隆報導〕一例一休爭議，南投縣研議能否不施行，基隆市長林右昌認為法令是全國一體適用，不過他建議處罰的事「事緩則圓」，他認為社會調適還需要一點時間，才能凝聚更大共識。

林右昌建議，儘快縮短期程訂定施行細則，讓勞工、企業有明確的依循，勞資各安其位，大家拚經濟。

林右昌也認為，一例一休對行業別的衝擊差異大，他建議將來訂定施行細則時，應針對10人以下的微型企業特別關心。

對於一例一休的爭議，基隆市長林右昌今天被問到有關南投縣研議能否不施行一事，林右昌說，一例一休是經立法院通過、總統公告實施的法令，全國一體適用，地方政府不可能訂自治條例違反中央法令。

林右昌說，儘管地方政府夾在中間再難為，也要想辦法有所作為，基隆市舉辦6場公聽會，針對大武崙工業區、台船和長庚醫院等專案輔導，針對法令、彈性工時和加班等疑問釋疑。

林右昌認為，法令剛開始實施，勞工、企業還有很多不適應，因此處理的事「事緩則圓」，在執行面和社會調適還需要一點時間，他不認為立即裁罰是好的方式。

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  • 林右昌認為一例一休應全國一體適用，地方不能違反中央法令。（記者盧賢秀攝）

    林右昌認為一例一休應全國一體適用，地方不能違反中央法令。（記者盧賢秀攝）

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