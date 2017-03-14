關說司法者沒事，不公平？吳敦義：我尊重你做這項評論
2017-03-14 12:31
〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘控告洩密案，台北地檢署起訴前總統馬英九，曾經擔任馬英九副手的國民黨主席參選人吳敦義中午受訪表示，相信未來法院會還馬英九清白，但對於媒體詢問，有些人認為關說司法的人卻沒事，是否很不公平，他只說「我尊重你做這項評論」。
吳敦義表示，馬英九不是洩密，只是依照國家元首的基本職責，採取一些言行，反對關說以及他所認為是違法的事情，馬英九是潔身自愛的人，或許標準很嚴格，但相信法律會還馬一個清白。
吳敦義還以民國96年馬英九被檢方起訴特別費案，後來法院判決無罪為例強調，檢方起訴未必不是冤枉，相信將來法院會還馬清白。
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