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馬涉洩露「馬習會」秘辛 北檢偵辦中 最夯的債券基金理財術
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關說司法者沒事，不公平？吳敦義：我尊重你做這項評論

2017-03-14  12:31

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘控告洩密案，台北地檢署起訴前總統馬英九，曾經擔任馬英九副手的國民黨主席參選人吳敦義中午受訪表示，相信未來法院會還馬英九清白，但對於媒體詢問，有些人認為關說司法的人卻沒事，是否很不公平，他只說「我尊重你做這項評論」。

吳敦義表示，馬英九不是洩密，只是依照國家元首的基本職責，採取一些言行，反對關說以及他所認為是違法的事情，馬英九是潔身自愛的人，或許標準很嚴格，但相信法律會還馬一個清白。

吳敦義還以民國96年馬英九被檢方起訴特別費案，後來法院判決無罪為例強調，檢方起訴未必不是冤枉，相信將來法院會還馬清白。

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  • 前副總統吳敦義。（資料照）

    前副總統吳敦義。（資料照）

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