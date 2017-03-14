無法參加WHA？ 陳時中：對世界是損失

2017-03-14 12:18

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，但台灣至今尚未收到邀請，衛福部長陳時中今日接受《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻專訪時強調，WHA必須體認，台灣若無法參加WHA，對世界也是損失，直言「我們不能沒有你們，但是你們也不能沒有我們」。

同樣敏感的美豬、日本核災食品進口問題，陳時中多次強調基本原則是「進口的一定要是安全的」，目前尚未收到任何進度，也坦言擋不擋得住不是衛福部的問題，但相關單位會持續討論

至於近期的假藥事件，離職員工從中國添購進口藥品成份製作偽藥，周玉蔻詢問是否有衛福部官員涉案？陳時中相信沒有，並宣稱「如果有涉及，我要辭職了。」

陳時中說，此案是新型態的犯罪問題，偽藥進入供應鏈，供銷商也沒有發現，衛福部去年10月公布優良藥品運銷規範，第一階段納管高風險藥品，未來會陸續納入其他高利潤、高用量的藥品，關注藥品進出貨狀況，同時建立回收下架的機制，截斷類似冠脂妥的偽藥經銷網絡。

而去年10月試辦健保具名核刪，意圖撕去黑箱核刪罵名，陳時中今年上任後，卻脫口而出此制度研擬停辦，遭多位立法委員及醫界痛罵，陳時中強調，健保審查爭議性一直很高，過去核刪的對口是健保署，未來要改成醫療機構，仍將要加討論，會半年內檢討利弊得失，強調審查制度要與時俱進，根據專業需求改進。