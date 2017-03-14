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馬英九被起訴 王金平：平靜無波

立委王金平回應馬英九被起訴一事。（記者方賓照攝）

2017-03-14  12:07

〔記者邱燕玲／台北報導〕馬英九因洩密案遭北檢起訴，前立法院長王金平上午在辦公室二度受訪表示，他平常心看，一０二年九月六日後發生的事情，他都用平常心處理，心中坦然就處之泰然，維持平靜無波的心境。媒體問「今天也是平靜無波？」王答，「一樣啊！」

王金平表示，他尊重司法的處理，與馬英九自那一年起就無私下通過電話，媒體問此判決是否「還你公道？」王只說，尊重司法的處理。立院黨團總召柯建銘上午說馬應主動認罪？王也說「不便置評」；至於柯說馬與黃世銘持續保持連絡，八月三十一日不是第一次的犯罪現場？王說，「我不清楚，無任何意見」。

媒體問「洩密案完全衝著你來？」王表示，「不便回答這種問題」；媒體再問「當年差一點被撤銷黨籍？」王說，「究竟還是沒有被撤銷」。

至於馬辦上午表示，相信馬的清白，並反問公道何在？王說，「尊重他的看法」。

媒體問「此判決代表你是對的，馬反而觸犯法律？」王表示，是對自有司法論斷，不便置評，完全尊重司法。

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