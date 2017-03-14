美中將簽第四公報？ 外交部：傳聞
2017-03-14 12:11
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國白宮昨證實正在安排美國總統川普與中國領導人習近平會晤。自川普上台後，便有媒體報導美中可能簽署「第4公報」，進而損害台灣利益。外交部北美司司長薛美瑜今天表示，關於第4公報的議題，她認為「現在屬於傳聞階段」。
美國川普政府密切與亞洲各國接觸，不僅證實正在計畫「川習會」，也包括美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）預定於15日至19日訪問日本、南韓與中國；美國前國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）今晚則率學者專家團訪台。美中3公報與美國「台灣關係法」一直是美國對台政策的主軸，近日傳出川普與習近平將會面，外界擔憂「川習會」後將出現美中第4公報，進而損害台灣利益。
薛美瑜今天在外交部例會中回答媒體詢問時表示，台灣持續關注美中關係與台美關係，但事實上從90年代開始，第4公報的議題一直都存在，甚或每次美中元首會面時就會出現類似說法。薛美瑜進一步說，她認為「現在都還屬於傳聞階段」。
另，前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲在美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）研討會中也表示，他不認為美中有再簽公報的必要，且「即使考慮簽署都不符合美國利益」。
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