推動社會住宅 中市府將成立「住宅發展工程處」

市府將成立住宅發展工程處，專責推動社會住宅。圖為豐原安康段社會住宅模擬圖。（台中市政府都發局提供）

2017-03-14 12:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動8年1萬戶社會住宅，並規劃今年7月1日成立「住宅發展工程處」，專責推動社會住宅興辦及住宅相關業務。都發局表示，因住宅發展工程處組織章程及人員編制去年年底才完成審核，因此今年追加約4760萬元組織預算，希望議會支持。

都發局表示，市府提出4年5千戶、8年1萬戶的社會住宅興辦目標，採取包含政府自建、公有建物轉型、包租代管、容積獎勵及促進民間參與等多元方式，而為讓社會住宅能有長遠且專款專用興辦財源，市府已於今年元旦起成立住宅基金。

都發局也表示，因社會住宅興辦能量所需龐大，包括選址、用地取得、規劃設計、施工及營運管理等工作需有專責單位全盤統籌負責，才能達成地段好、建物好、機能好及租金公道「三好一公道」的興辦成效，因此市府再規劃於今年7月1日成立住宅發展工程處。

住宅發展工程處規劃以都發局住宅管理科、廣告物管理科為基礎，再加入單位層級提升後的擴增人力，除負責推動社會住宅外，同時也納入住宅年度計畫研擬、住宅資訊建置、住宅補貼、公寓大廈事務管理等業務，以達住宅政策一條鞭的成效。