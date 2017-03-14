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馬英九遭起訴還公道？王金平回應說…

針對前總統馬英九被起訴，前立法院長、立委王金平14日回應。（記者方賓照攝）

2017-03-14  12:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台北地檢署今偵結前總統馬英九被控教唆洩密案並提起公訴。涉入「馬王政爭」的前立法院長王金平被媒體追問是否覺得還其公道，王金平低調表示平常心看待，「還是一句話，尊重司法！」「我認為我沒關說、沒違法，這是必然的」。

對於「馬王政爭」一案，馬英九遭北檢起訴，媒體追問是否覺得司法還其公道，是否認為被撤銷黨籍有罪，且立法院國民黨團及民進黨團各自表述，說是政治追殺及還人清白等問題。王金平表示還沒看過相關新聞稿，平常心看待，「還是一句話，尊重司法！」

媒體問是否會致電馬英九，王金平表示「應該不會吧！」並強調從那時起，「就沒私下通過電話」，僅有在像是國慶日等公開活動碰過面。對於藍綠黨團說法，王金平表示從那時至今都沒改變想法或看法，都是「心中坦然、處之泰然」，起訴與否是司法問題。

王金平接著強調，「我認為我沒關說、沒違法，這是必然的」，司法怎處理，他都會給予尊重，與他怎麼看不相關。

國民黨立楊鎮浯於質詢行政院長林全指出，若在類似狀況，是應循司法或行政體系向上呈報。林全回答指出，基於司法獨立予以尊重，此案涉及層次，他還沒完全了解過，似乎是馬前總統當時把某部分去說明並要求某些事所引起的。

國民黨立委黃昭順在質詢前，表示政治不應介入司法，許多民進黨都要求一定要起訴，她對北檢起訴馬英九表達嚴正抗議。林全反駁「我要慎重宣布，他個人及行政院從沒介入審判！」黃昭順聽聞林全反駁，緩頰表示她只是要先表達嚴正抗議，隨後繼續質詢。

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  • 國民黨立委黃昭順對北檢起訴馬英九表達嚴正抗議，行政院長林全反駁表示他及行政院未介入審判。（記者鄭鴻達攝）

    國民黨立委黃昭順對北檢起訴馬英九表達嚴正抗議，行政院長林全反駁表示他及行政院未介入審判。（記者鄭鴻達攝）

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