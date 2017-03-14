馬英九被起訴 周美青不說話

2017-03-14 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被控告涉嫌洩密，台北地檢署今日偵結後決定起訴，馬英九夫人周美青在消息傳出後獨自走出興隆官邸，對於任何詢問都不發一語。

據《蘋果日報》報導，就在台北地檢署結束記者會後不久，周美青自己一個人離開官邸，過程中不願回答任何問題。