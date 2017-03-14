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馬英九被起訴 管碧玲爆關鍵鐵證

2017-03-14  11:59

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因洩密等罪遭起訴，民進黨立委管碧玲在臉書上PO文指出，她當年找到一個監聽票的追蹤，成為馬英九洩密案的的鐵證。

管碧玲PO文表示：「2013年10月2日，時任總統的馬英九在9月監聽風暴後，接受電台訪問時描述8月31日黃世銘夜奔總統官邸、及隨後江宜樺和羅智強會晤討論的情形。當天我就分析研判，這番說詞對照特偵組更早前所發的新聞稿，已是『百分之百洩密、全部綁死罪無可逃』。今天北檢起訴馬前總統，關鍵也是在此。」

「當年力拼，終於找到『特他61』監聽票一案吃到飽的鐵證，讓此案風起雲湧，也算為國家做了重要的事。為政者以私害公，拿司法做政治鬥爭的工具，留下的痕跡，終難逃追蹤，馬英九哪裡想得到，一個監聽票的追蹤，會讓他『打擊司法關說』的正義之師，逆轉成『違法監聽、操弄司法、教唆洩密』的天大醜聞？」

並且感嘆：「為政者能不戒之、慎之？」

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  • 綠委管碧玲在臉書上爆出馬英九被起訴的關鍵鐵證。（圖擷取自「管碧玲 （kuanbiling）」臉書頁）

    綠委管碧玲在臉書上爆出馬英九被起訴的關鍵鐵證。（圖擷取自「管碧玲 （kuanbiling）」臉書頁）

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