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美國前副國務卿阿米塔吉 今晚率團訪台

2017-03-14  11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國共和黨國安大老、前副國務卿阿米塔吉（Richard Lee Armitage）今晚率學者專家團訪台，將拜訪外交部等相關部會。外交部北美司司長薛美瑜今天表示，阿米塔吉一行人將針對台美關係、兩岸關係與亞洲安全局勢等廣泛議題，與部會首長交換意見。

美國總統川普上任後，美、中、台關係始終是各界關注焦點，不僅美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）將於18日訪問中國，美國白宮也證實「川習會」計畫正在進行中。台灣外交部今並表示，美國共和黨尚武派、前總統小布希任內的副國務卿阿米塔吉，也將於今晚率團訪台。

薛美瑜在外交部例會中透露，阿米塔吉將率領由美國智庫「2049研究計劃研究所」籌組的專家團來台，成員包括數名專長外交國安議題的學者專家。薛美瑜說，阿米塔吉一行人預計在台停留至17日，將針對台美關係、兩岸關係、亞洲安全局勢與川普總統的亞太政策等議題，與包含外交部在內的相關部會首長交換意見。

阿米塔吉長期友台，前美國總統小布希在2001年上任後立即批准對台三項軍售案，時任副國務卿的阿米塔吉正是背後推手。阿米塔吉曾拜會前總統陳水扁和馬英九，去年總統蔡英文就任前，阿米塔吉也曾拜會蔡英文。

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  • 美國前副國務卿阿米塔吉今晚率團訪台。（資料照，記者羅沛德攝）

    美國前副國務卿阿米塔吉今晚率團訪台。（資料照，記者羅沛德攝）

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