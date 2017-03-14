洩密被起訴 馬辦喊冤：執行元首依據憲法職權

2017-03-14 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘控告洩密案，台北地檢署起訴前總統馬英九，馬英九辦公室發言人徐巧芯上午回應表示，非常遺憾檢察官沒有接受馬英九在北檢的完整說明，她強調，馬英九處理干涉司法關說重大醜聞，事件涉及部會首長的政治責任，執行元首依據憲法的職權，根本不應該構成犯罪。

徐巧芯並指出，如今涉及司法關說的人沒事，處理司法關說醜聞的人卻被起訴，公道何在？

她並轉述，馬英九對自己的清白有信心，會到法院為堅持力爭大是大非，也期待法院最後會做出公平正義的判決。