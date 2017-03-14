馬英九遭起訴 柯建銘呼籲：儘快俯首認罪

2017-03-14 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民進黨團總召柯建銘控告前總統馬英九洩密，台北地檢署今日偵結後起訴馬英九，柯建銘隨後召開記者會表示，這代表台灣憲政重生，而馬英九是有罪難逃，建議他俯首認罪。

據《三立新聞》報導，柯建銘指出，當初他提出控訴前就呼籲終結特務機構，捍衛憲政體制，而今天的起訴就代表有罪難逃，畢竟「天子犯罪，與庶民同罪」。

柯建銘說，馬英九當時明知總統職權行使不得超出憲政範圍，卻和檢察總長串通，為了自己的政爭來進行監聽。柯建銘呼籲馬英九儘快俯首認罪，這樣才會得到人民的掌聲。

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