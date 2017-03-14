反一例一休開第一槍 林明溱：忍了好幾個月

林明溱表示已經忍了好幾個月了，強調一例一休會造成勞方、資方與消費者三輸，他「一直悶在心裡，非常不暢快」。（資料照，記者張協昇攝）

2017-03-14 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣縣長林明溱擬不遵守一例一休，引發各界議論！中央強調法令全國適用，林明溱今天表示已經忍了好幾個月了，痛批一例一休會造成勞方、資方與消費者三輸，他「一直悶在心裡，非常不暢快」。

綜合媒體報導，南投縣長林明溱說，一例一休對南投縣觀光業打擊相當嚴重，他走訪基層，聽到許多業者對於要付出不合比例的加班費怨聲載道，勞工也抱怨「想多賺一點加班費都無法」，林明溱批評淡旺季做法沒有彈性，叫觀光業者如何經營？他說，已經忍了好幾個月，「一直悶在心裡，非常不暢快」，所以才在縣務會議請相關機關研議能否不施行一例一休。

林明溱認為「中央實在管太多了」，他強調中央應該訂出大原則即可，細節讓資方與勞方各自協議就好，對於開第一槍，林明溱說要是讓中央政府了解，政策已嚴重傷害民間，希望透過媒體，讓中央政府、總統府聽到地方政府聲音，修改政策。