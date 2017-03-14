前軍事發言人羅紹和痛批國會：虛偽的正義
2017-03-14 11:08
前軍事發言人羅紹和今在FB發文，痛批國會虛偽的正義。（取自羅紹和ＦＢ網頁）。
〔記者羅添斌／台北報導〕前國防部發言人羅紹和少將退伍後投身公益，獲得全國各界好評肯定，但他今天在臉書FB上發文，以強烈的語氣，痛批立法院有虛偽的正義。
羅紹和今天發文說，有些人在國會的殿堂上，公開對別人聲嚴厲色，狀似正義懍然，私下卻是順我者昌，逆我者亡，甚至暗室交易！在這些人的身上，看不到國家社會的希望！
羅紹和文中並沒有點名哪些立委，也未明指是針對什麼事而來，但網友紛紛留言關注，網友還認為，這篇發文應是對於近日來軍中傳出疑似有綠委關說軍中將官人事的事件，心有所感才發的文。
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