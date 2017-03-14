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馬涉洩密遭起訴 陳致中嘆：北檢很多案故意不辦

2017-03-14  11:10

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九被控教唆洩密案，北檢今日偵結，依違反通訊保障及監察法等罪起訴，引起各界討論。而前總統陳水扁對此有何看法？其子陳致中表示，陳水扁對此並沒有回應，但陳致中認為，過去北檢很多案件證據明確，卻都故意不辦。

根據《蘋果日報》報導，陳致中表示，除了洩密案之外，其他還有許多更嚴重的案子在北檢手上，包括富邦併北銀弊案、國民黨的三中弊案、國發院土地弊案、日勝生與捷運聯開弊案、大巨蛋弊案、電子業大亨交付2億元案等。

陳致中認為，有很多案件證據明確，但北檢過去都故意不辦，現在全民都睜大眼睛檢視，希望北檢別讓這些案子的「正義女神」睡著。

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  • 前總統馬英九今被北檢起訴，前總統陳水扁之子陳致中指出，過去北檢很多案件證據明確，但都故意不辦。（資料照，記者黃耀徵攝）

    前總統馬英九今被北檢起訴，前總統陳水扁之子陳致中指出，過去北檢很多案件證據明確，但都故意不辦。（資料照，記者黃耀徵攝）

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