不實施一例一休？朱立倫：中央訂統一標準

南投縣研議不實施一例，新北市長朱立倫表示，希望中央盡快就執行面及法令面，訂定統一標準。（記者賴筱桐攝）

2017-03-14 10:55

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〔記者賴筱桐／新北報導〕勞基法實施一例一休制度後爭議不斷，南投縣長林明溱昨天開第一槍，指示縣府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。新北市長朱立倫今天對此回應，希望中央盡快就執行面及法令面，訂定統一標準。

林明溱指出，「飯店和遊樂區都快被一例一休給掐死了」，衝擊南投縣的觀光命脈，若能不施行一例一休，讓勞資都依舊制走，對勞資雙方都是利多。他是民選縣長，自然該反映人民需求，如果因不配合中央法規，「要被糾舉、記過都沒關係，只要不抓去關就好」。

朱立倫表示，一例一休施行之後，已造成民眾執行上的困擾，包括企業、政府及勞工，如何做出合理調整，需要中央盡快執行層面及法令層面，制定統一標準。

市府發言人張其強補充說明，希望勞動部就目前一例一休執行後，各界衍生的問題，與各級行政機關在執行上所遭遇的爭議，儘快就施行細則、解釋令，做成一致性的公布，解決一例一休所衍生的疑義。