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羅智強替馬英九抱屈 網友酸：小強崩潰啦
2017-03-14 12:26
〔即時新聞／綜合報導〕 針對民進黨團總召柯建銘控告前總統馬英九洩密案，台北地檢署今早偵結後，依違反通訊保障及監察法等罪起訴馬英九，對此，前總統府副秘書長羅智強在臉書發文替馬英九抱屈，表達「深感遺憾」，他並批評「這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬英九的名譽？還是在傷害司法的公信力？」，但此文一貼到PTT後，隨即遭到網友酸爆。
羅智強在臉書貼文表示，如果總統在知道一件動搖國政大局的司法關説案時，竟連和行政部門的最高首長行政院長，和一位總統府幕僚諮商意見，在窮盡最小諮商範圍可能下，聽取意見，都能以洩密罪起訴，那我告訴大家，從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，他們無時無刻不在置身於「洩密」風險中，因為他們只要接到任何國家秘密，都只能乾綱獨斷地靠自己的腦袋決定，不能和任何幕僚商量，因為，只要一向總統以任的任何人諮商，就是洩密！這様的總統，如何領導國家？而這種不顧國家運作之理的起訴決定，傷害的到底是馬英九的名譽？還是在傷害司法的公信力？
羅智強也諷刺，「關説司法的全成了正義之士，站出來反撃關説司法的，一個一個被判刑起訴。」我的法律訓練告訴我要「尊重司法」，但我的心裡卻沉痛至極、沉痛至極。不要以為馬英九被起訴是馬英九一個人的事情，這是黃鐘毀棄的兆端，是瓦釜雷鳴的伊始。當邪痞梟叫竟成正義之聲，善良人的徬徨無措，也將成常態必然。
PTT網友看完羅智強替馬英九抱屈的文章後，紛紛留言酸說，「你可以進去陪他阿 廢話這麼多」、「小強，下一個就是你，麥造」、「小強崩潰」、「小強你可以進去土城幫馬換尿布」、「 恭喜羅智強搶得崩潰頭香」。
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