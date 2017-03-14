馬英九被起訴 王金平：尊重司法 我沒有關說

2017-03-14 10:53

〔記者邱燕玲／台北報導〕北檢上午起訴馬英九，前立法院長、國民黨立委王金平上午受訪表示，尊重司法，心中坦然，處之泰然。

王金平表示，「我當然認為自己沒有關說，司法怎麼處理我們尊重」。

相關影音