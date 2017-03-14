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馬政爭不成反被訴 林俊憲：證明台灣有8年錯誤選擇

2017-03-14  10:48

〔記者王俊忠／台南報導〕今上午，前總統馬英九在洩密案中被台北地檢署起訴，民進黨立委林俊憲在臉書諷刺馬英九、指馬政爭不成反被起訴，「王金平現在一定在說你看看你、你看看你」，他希望大家「哀矜勿喜」，這證明台灣曾有8年錯誤的選擇。

林俊憲說，從過往事例可證明，藍營在面對司法追訴時，死裡逃生無數次，未定罪前，我們一定要相信司法對他們的「無罪推定」。

但他提到馬英九還有「富邦併台北銀案」、「大巨蛋圖利案」與「國發院土地案」三大案等案都在等著馬，請國人拭目以待，一個曾位居廟堂之上者，在面對司法追訴時如何講出連鬼都不信的狡辯之詞。

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  • 對於馬英九政爭不成反被訴，立委林俊憲在臉書說，證明台灣曾有八年錯誤選擇。（圖：擷取自林俊憲臉書）

    對於馬英九政爭不成反被訴，立委林俊憲在臉書說，證明台灣曾有八年錯誤選擇。（圖：擷取自林俊憲臉書）

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