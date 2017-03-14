南投不守一例一休？ 勞動部：對勞工不公平

南投縣長林明溱以觀光命脈被掐死為由，指示縣府法制人員研議南投能否不實施一例一休。（資料照，記者劉濱銓攝）

2017-03-14 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後仍引發不少勞資爭議，南投縣長林明溱更指示縣府研究法規，看是否能不實施一例一休，對此，勞動部強烈表示這不可能，不然對勞工不公平，會再和南投縣政府溝通。

根據《蘋果日報》報導，針對南投開國內縣市第一槍研擬不守一例一休，勞動部回應，法令全國一體適用，不可能在部分縣市不落實，對勞工不公平，強調會再和南投縣政府溝通；此外，包含北市府在內的地方政府常抱怨一例一休細節複雜，勞動部表示本週將預告修法後的相關施行細則，讓各界表達不同看法或補充意見。

勞動部已協同各縣市府、工商團體辦理宣導會，並訂定「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，今年起第一季為「宣導期」，第二季為「輔導期」，第三季為「檢查期」。

行政院發言人徐國勇也表示，勞基法屬於法律，法律效力及於全國，強調「法律是全國適用」，針對各界對勞基法新制所提出的質疑與意見，勞動部除了在網站上發表Q&A釋疑外，也正積極研擬施行細則及相關函釋，協助縣市府與各產業調適、遵循。