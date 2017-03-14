| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》中職新洋投救援失敗！委內瑞拉逆轉晉級（影音） 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

媒體批小英強取文化總會 府：胡亂指控、悖離事實

《聯合報》刊載題為「蔡英文強取文化總會要做什麼？」社論，總統府今天表示，該篇社論胡亂指控、悖離事實，為了意識形態上的滿足，或基於黨派、私人利害之思考，未經查證就以媒體公器胡亂指控，也戕害自身公信力。 （總統府提供）

2017-03-14  11:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕《聯合報》刊載題為「蔡英文強取文化總會要做什麼？」社論，指「蔡英文竟率文化部及綠營人馬對文化總會巧取豪奪」、「吳樹民是文化總會的新任執行委員，也是這次蔡英文邀請加入文總的眾多獨派大老之一」，總統府今天表示，該篇社論胡亂指控、悖離事實，為了意識形態上的滿足，或基於黨派、私人利害之思考，未經查證就以媒體公器胡亂指控，也戕害自身公信力。

總統府表示，該文指稱吳樹民是文總新任執委，這個說法本身就是一個謊言，一篇社論建立在一個謊言的基礎上，不知作者如何自圓其說？該社論謊稱「吳樹民是文化總會的新任執行委員，也是這次蔡英文邀請加入文總的眾多獨派大老之一」。但事實是吳樹民先生並非文化總會新進會員，更不是本屆執行委員。

總統府表示，文化總會是以國家資源投入創設，長久以來由總統擔任會長並主導運作，以元首的高度及國家的力量來推展會務。政府也長期提供經費及資源，與社會協力推動各項文化事務，過去數十年皆然。相較於過去，本屆執行委員中，是文化界成員最多的一次，而蔡總統則是循例經新任執委會推舉為會長。該論所謂「蔡英文竟率文化部及綠營人馬對文化總會巧取豪奪」的胡亂指控，不僅悖離事實，更自棄新聞專業立場。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 媒體 文化總會 總統府 聯合報 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：媒體批小英強取文化總會 府：胡亂指控、悖離事實


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.