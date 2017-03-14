媒體批小英強取文化總會 府：胡亂指控、悖離事實
2017-03-14 11:13
《聯合報》刊載題為「蔡英文強取文化總會要做什麼？」社論，總統府今天表示，該篇社論胡亂指控、悖離事實，為了意識形態上的滿足，或基於黨派、私人利害之思考，未經查證就以媒體公器胡亂指控，也戕害自身公信力。 （總統府提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕《聯合報》刊載題為「蔡英文強取文化總會要做什麼？」社論，指「蔡英文竟率文化部及綠營人馬對文化總會巧取豪奪」、「吳樹民是文化總會的新任執行委員，也是這次蔡英文邀請加入文總的眾多獨派大老之一」，總統府今天表示，該篇社論胡亂指控、悖離事實，為了意識形態上的滿足，或基於黨派、私人利害之思考，未經查證就以媒體公器胡亂指控，也戕害自身公信力。
總統府表示，該文指稱吳樹民是文總新任執委，這個說法本身就是一個謊言，一篇社論建立在一個謊言的基礎上，不知作者如何自圓其說？該社論謊稱「吳樹民是文化總會的新任執行委員，也是這次蔡英文邀請加入文總的眾多獨派大老之一」。但事實是吳樹民先生並非文化總會新進會員，更不是本屆執行委員。
總統府表示，文化總會是以國家資源投入創設，長久以來由總統擔任會長並主導運作，以元首的高度及國家的力量來推展會務。政府也長期提供經費及資源，與社會協力推動各項文化事務，過去數十年皆然。相較於過去，本屆執行委員中，是文化界成員最多的一次，而蔡總統則是循例經新任執委會推舉為會長。該論所謂「蔡英文竟率文化部及綠營人馬對文化總會巧取豪奪」的胡亂指控，不僅悖離事實，更自棄新聞專業立場。
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