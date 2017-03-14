馬英九被起訴 國民黨：期盼司法還馬清白

2017-03-14 10:35

〔記者施曉光／台北報導〕針對立法院民進黨團總召柯建銘控告洩密案，台北地檢署起訴前總統馬英九，國民黨文傳會副主委洪孟楷回應表示，國民黨對此予以尊重，但也感到遺憾，他強調，馬英九身為前國家元首，所做所為可受公評，並期待未來司法可以還給馬英九清白。

洪孟楷還說，希望今後不要因為任何個人，或任何一種說法，或因為誰在執政，就影響司法正義判決。