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「有共諜是想當然爾」 張小月：做好內部管控

2017-03-14  10:38

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日前發生來台就學的中國男子涉共諜案，且外傳中國間諜在台約有5000人。行政院大陸委員會主委張小月今於立法院受訪時表示，政府部門從未公布任何相關數據，但台灣處境特殊，對岸虎視眈眈，有共諜存在是想當然爾的事，內部要做好管控。

張小月指出，對岸隨時要刺探台灣機密，了解許多機密情資，如何確保情資及資安，是政府重要工作，該案子已進入司法程序，不評論個案，但非常歡迎中國大陸學生來台灣的政策沒任何改變，希望在台中生專心求學，勿做危害台灣社會的事。

媒體詢問，是否收到中國國務院台灣事務辦公室或海峽兩岸關係協會關切，張小月表示，尚未收到相關訊息；而針對民進黨籍立委提議制定「反滲透法」，張小月表示，相關機關會找陸委會討論，政府一體，共同研究，以確保國家社會安定，若各機關認為有必要，會支持。

對於「反滲透法」是否可能危害人權，張小月表示，自由民主是堅持的價值，但要建立在法治基礎上，政府部門最重要的，就是保障國安與民眾權益。

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  • 行政院大陸委員會主委張小月認為，台灣處境特殊，對岸虎視眈眈，有共諜存在是想當然爾的事。（資料照，記者陳志曲攝）

    行政院大陸委員會主委張小月認為，台灣處境特殊，對岸虎視眈眈，有共諜存在是想當然爾的事。（資料照，記者陳志曲攝）

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