談一例一休政策 徐耀昌：不當法令速修改

2017-03-14 10:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對一例一休政策，苗栗縣長徐耀昌今天表態說，他遵守中央政策，但法令確有窒礙難行之處，希望立法院及立委們能儘速修改不當法令，達到企業及勞工能接受的範疇。

由於觀光命脈被掐死，南投縣長林明溱在縣務會議中要求研議不守一例一休政策，同時國民黨執政縣市的苗栗縣，苗栗縣長徐耀昌今天指出，一例一休中的第36、38條，不僅勞工及企業彼此擠壓，公部門也受衝擊，尤其公部門在假日舉辦活動，造成很大困擾，有些鄉鎮市公所假日甚至無法要求員工出來辦法動。

徐耀昌表示，相關案例他已請立委徐志榮、陳超明向中央反映，透過修法找到平衡點，符合民眾需要，一起來推動。

徐耀昌也說，下班後用LINE指示做事也算加班，一加就是四倍的支出，公部門也窒礙難行，希望中央能針對不當法令能儘速修改，苗縣府對於現行法令將對企業及勞工加強輔導及協助，不會動不動就罰款。

苗縣府行政處長古雪雲也指出，針對38條特休假問題，若員工特休假未休完需支付薪資，苗栗縣有1100位臨時人員及工友，一年將近支出3千萬，對縣庫是沈重的負擔。