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南投不甩一例一休？林全：政府不應帶頭違法

行政院長林全14日赴立法院備詢，會前受訪。談及南投縣府恐不施行一例一休，行政院長林全表示監察院可介入。（記者廖振輝攝）

2017-03-14  10:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳南投縣長林明溱指示研議是否能不遵守一例一休政策。行政院長林全受訪及答詢表示，新法上路業界執行有些困擾，會充分溝通，此法一體適用，若南投縣府真有具體作法，不需行政院，監察院就可介入，基本上政府不應帶頭違法。

一例一休政策上路後，部分業界人士及地方政府首長表達「異見」，台北市長柯文哲也表示感覺「夾在中間很為難」，甚至有媒體報導指出，南投縣長林明溱指示縣府法制人員，研議南投縣是否能不施行一例一休政策。

林全接受質詢前受訪指出，一例一休制度主要是保障勞工工作權益，減少勞工工作時間、不要過勞，新的立法上路後，業界或執行部分有些困擾，會充分溝通，也會蒐集想法及資料待輔導期或宣導結束後，行政院會釐清所有問題。

民進黨立委鄭寶清也詢及此事，頻追問若南投縣不實施行政院要怎處理。林全答詢坦承，目前僅知這是媒體報導，還沒聽到南投縣政府說法，一例一休全國一體適用，勞動局應以《勞基法》為基礎來處理，若真的怠於執行，不需要行政院，監察院就可介入。

鄭寶清追問實質介入方法及是否調整作法。林全表示，若有具體作法，會看法律如何處理，「基本上政府不應帶頭違法」，週休二日政策方向是合理的，一例一休已是寬鬆做法，也許有些法規未考慮市場彈性，將視現有行政命令解釋可能，並蒐集業界資訊。

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  • 對於民進黨立委鄭寶清追問如何處理南投縣府恐不施行一例一休，行政院長林全表示監察院可介入。（記者鄭鴻達攝）

    對於民進黨立委鄭寶清追問如何處理南投縣府恐不施行一例一休，行政院長林全表示監察院可介入。（記者鄭鴻達攝）

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