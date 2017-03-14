江國慶案成焦點 司改會議委員指鑑識錯誤害死無辜

2017-03-14 10:26

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕司改國是會議第一組委員、台大法醫研究所教授李俊憶提交會議資料指出，江國慶案中，被害謝姓女童的法醫鑑識明顯錯判，他認為，「出錯的鑑識專家形同間接害死無辜」，希望鑑識單位不要重蹈覆轍。

李俊憶強調，不要迷信科學證據，用科學證據證明犯罪是基本要求和門檻，而檢驗科學證據的可靠性則是責任，他認為江國慶案中，鑑識機構不該使用「抗人血紅素血清免疫沉降反應試驗法」的驗血方法，來確認精液斑跡。

85年9月12日台北市大安區的空軍營區內，發生5歲謝姓女童遭姦殺身亡命案，震驚社會，軍方組成「0912專案小組」，認定士兵江國慶涉案，86年8月13日執行槍決，事後認定江國慶遭冤殺，國防部賠償家屬近億元。