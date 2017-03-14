| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽Live》砲轟中職新洋投 委國9上驚天逆轉 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

江國慶案成焦點 司改會議委員指鑑識錯誤害死無辜

2017-03-14  10:26

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕司改國是會議第一組委員、台大法醫研究所教授李俊憶提交會議資料指出，江國慶案中，被害謝姓女童的法醫鑑識明顯錯判，他認為，「出錯的鑑識專家形同間接害死無辜」，希望鑑識單位不要重蹈覆轍。

李俊憶強調，不要迷信科學證據，用科學證據證明犯罪是基本要求和門檻，而檢驗科學證據的可靠性則是責任，他認為江國慶案中，鑑識機構不該使用「抗人血紅素血清免疫沉降反應試驗法」的驗血方法，來確認精液斑跡。

85年9月12日台北市大安區的空軍營區內，發生5歲謝姓女童遭姦殺身亡命案，震驚社會，軍方組成「0912專案小組」，認定士兵江國慶涉案，86年8月13日執行槍決，事後認定江國慶遭冤殺，國防部賠償家屬近億元。

廣告
  • 司改國是會議第一組委員、台大法醫研究所教授李俊憶認為，江國慶案法醫鑑識明顯錯判，「出錯的鑑識專家形同間接害死無辜」。圖為司改會等團體前年赴監察院抗議。（資料照，記者李欣芳攝）

    司改國是會議第一組委員、台大法醫研究所教授李俊憶認為，江國慶案法醫鑑識明顯錯判，「出錯的鑑識專家形同間接害死無辜」。圖為司改會等團體前年赴監察院抗議。（資料照，記者李欣芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司法改革國是會議 李俊憶 江國慶案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：江國慶案成焦點 司改會議委員指鑑識錯誤害死無辜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.