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馬英九被起訴 鄉民歡慶：要到土城去了嗎？

2017-03-14  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉嫌教唆洩密一案，台北地檢署今日偵結後決定起訴馬英九，PTT鄉民們看到消息後歡聲震天，瞬間就將文章推爆，直呼馬英九「要到土城去了嗎？」

據本報報導，有法界人士認為，前檢察總長黃世銘已在洩密案中被判有罪定讞，對照馬在此案中的行為，顯然構成犯罪。而馬英九遭到地檢署起訴的資訊傳出後，鄉民們紛紛高喊「土城準備好了」、「土城歡迎你」。

但也有網友認為，馬英九最後就算被判有罪，搞不好也只是易科罰金而已；還有網友已經幫馬英九想好說詞，例如「政治迫害」、「操弄司法」等等；更有人講出「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」，認為一切都要三審定讞才說得準。

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  • 前總統馬英九遭起訴，PTT鄉民歡聲震天。（資料照，記者廖振輝攝）

    前總統馬英九遭起訴，PTT鄉民歡聲震天。（資料照，記者廖振輝攝）

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