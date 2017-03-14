跟進南投不守一例一休？ 北市府支持中央改革

台北市長柯文哲昨批評北市府勞動局曾6度函文中央盼進一步解釋一例一休細則，但回覆都是「再討論」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-14 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣擬不遵守一例一休，引發議論！台北市長柯文哲日前也曾嘆「一例一休」規則太複雜、搞得天怒人怨，讓各界好奇台北市是否也會跟進，台北市政府發言人劉奕霆表示，台北市政府支持中央改革的決心。

根據《蘋果日報》報導，台北市長柯文哲昨批評北市府勞動局曾6度函文中央盼進一步解釋一例一休細則，但回覆都是「再討論」，令他無奈表示，「我夾在中間就很為難，罰也不是，不罰也不是」，面對一例一休爭議，現在南投開國內縣市第一槍研擬新法；對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，市府支持中央改革，但也強調希望對一例一休細節，能進一步解釋，以利地方落實執法或教育宣導。

一例一休上路後，北市府將前3個月訂為輔導期，先是輔導業者、尚未開罰。但柯文哲表示，過程遇到很多問題，並詢問中央到底怎麼處理，但6次函文都僅得到「再討論」的回應，還是希望把目前執行上有困難、有爭議的部分整理一遍，「有一個全國統一的標準，我們會比較好處理。」