高市法制局長換人做 陳月端今上任

2017-03-14 10:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市新任法制局長陳月端今宣誓就職。高雄市長陳菊表示，任期剩最後兩年，很感謝陳月端願意離開原職、加入市府。

宣誓前，陳菊也再次向前法制局長許乃丹答謝，感謝她在氣爆過後，協助市府處理相關法律事宜。

陳月端今年55歲，政治大學法律學博士、文化大學法律學碩士，曾任高雄大學財經法律學系教授，高雄大學教務長、學務長、法學院副院長，行政院公共工程委員會法規委員，高雄市政府採購申訴審議委員會委員、衛生審議委員會與國家賠償事件處理委員會審議委員，內政部法規委員會及國家賠償事件處理委員會委員，中華民國仲裁協會主任仲裁人等職。