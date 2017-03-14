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黃世銘的這句話… 法界：是馬是否被起訴關鍵

2017-03-14  10:00

〔記者林慶川／台北報導〕前總統馬英九之所以會被檢方追究教唆洩密罪，主因是黃世銘案件尚未偵查前，夜奔總統官邸報告偵查中個案，此外，有法界人士也認為，黃世銘在法庭審理時，曾說出，曾奉馬之命，向當時行政院長江宜樺報告此案，若檢方認定馬有罪，此應是壓死馬的「最後一根稻草」。

依檢方目前偵查範圍，主要是鎖定2013年9月1日，馬英九指示黃世銘到官邸報告偵查中個案，涉嫌構成第一次教唆洩密罪；到了9月4日，馬英九再指示黃世銘，對江宜樺報告個案，恐構成二次教唆。

法界人士認為，其中，黃世銘在法院審理時出庭證稱：「我先向馬總統報告關說案之後，奉馬總統之命，在2013年9月4日再向當時的行政院長江宜樺以及前總統府副祕書長羅智強說明調查內容！」

法界人士指出，黃世銘還向法官強調，原沒有打算向江宜樺報告案情，是被動被要求之下，才會報告。也因此，在黃世銘被認定有罪後，馬英九在教唆洩密部分，恐怕也無法全身而退。

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  • 前總統馬英九（見圖）會被檢方追究教唆洩密罪語。（資料照，記者廖振輝攝）

    前總統馬英九（見圖）會被檢方追究教唆洩密罪語。（資料照，記者廖振輝攝）

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