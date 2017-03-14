美中簽第四公報？卜睿哲：沒必要

2017-03-14 10:06

【駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導】美國國務院代理亞太助卿董雲裳今天表示，美國的一個中國政策是基於美中三公報及台灣關係法。一九七九年完成立法程序的台灣關係法，提供美國人民與台灣人民之間一個活躍、強勁且承諾性的非官方關係。她認為，川普總統講得很明確，中國國家主席習近平也明確了解，美中官員接下來的互動，並沒有因此產生問題。

董雲裳今天在外籍記者中心簡報國務卿提勒森的亞洲之行。提勒森預定十五日至十九日訪問日本、韓國與中國。被問到川普月前在電話中告訴習近平，他會信守美國的一個中國政策，到底川普的一中政策是什麼時，董雲裳做了上述表示。她說，美國的一中政策可以回溯到季辛吉時代，在川習電話中再次得到確認。

美國網路媒體Axios今天報導，美國總統川普計畫四月六至七日，在佛州的馬阿拉歌俱樂部（Mar-a-Lago）接待中國國家主席習近平，美國白宮發言人史派瑟表示，川習會面的計畫正在進行中，尚未確認時間地點。

董雲裳今天表示，提勒森預定在北京與習近平、中國總理李克強、國務委員戴秉國及外長王毅見面，他的訪問會為川習會鋪路。中國尋求雙邊的高層互動，川普政府也有意願，川普政府希望追求一個以結果（a result based）為導向的美中關係。

董雲裳並未說明提勒森訪問北京時是否會觸及台灣問題。不過布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲今天在一場座談會上指出，董雲裳曾在公開演說中鼓勵兩岸展現自制、創意、彈性和耐性，蔡英文政府做得很好，但北京沒有做到。北京一再要求蔡英文為兩岸關係提供單向保證，把復談的價碼提高到蔡英文無法接受，可能的原因是不想跟民進黨政府打交道，好讓國民黨重新執政。

至於華府傳出北京可能想和川普政府簽署第四公報，卜睿哲說，他不知道川普政府是否會嚴肅考慮，但美中三個公報都為處理特定問題，不了解在台灣問題上有什麼需要特別再談的。他不認為第四公報有必要，也不符美國利益。過去美國沒有簽第四公報是因為美國了解有其它方式保護並推展美國的利益，而且有些人認為，前面簽署的三個美中公報，美國並沒有得到最好的交易。