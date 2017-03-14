美中簽第四公報？卜睿哲：沒必要
【駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導】美國國務院代理亞太助卿董雲裳今天表示，美國的一個中國政策是基於美中三公報及台灣關係法。一九七九年完成立法程序的台灣關係法，提供美國人民與台灣人民之間一個活躍、強勁且承諾性的非官方關係。她認為，川普總統講得很明確，中國國家主席習近平也明確了解，美中官員接下來的互動，並沒有因此產生問題。
董雲裳今天在外籍記者中心簡報國務卿提勒森的亞洲之行。提勒森預定十五日至十九日訪問日本、韓國與中國。被問到川普月前在電話中告訴習近平，他會信守美國的一個中國政策，到底川普的一中政策是什麼時，董雲裳做了上述表示。她說，美國的一中政策可以回溯到季辛吉時代，在川習電話中再次得到確認。
美國網路媒體Axios今天報導，美國總統川普計畫四月六至七日，在佛州的馬阿拉歌俱樂部（Mar-a-Lago）接待中國國家主席習近平，美國白宮發言人史派瑟表示，川習會面的計畫正在進行中，尚未確認時間地點。
董雲裳今天表示，提勒森預定在北京與習近平、中國總理李克強、國務委員戴秉國及外長王毅見面，他的訪問會為川習會鋪路。中國尋求雙邊的高層互動，川普政府也有意願，川普政府希望追求一個以結果（a result based）為導向的美中關係。
董雲裳並未說明提勒森訪問北京時是否會觸及台灣問題。不過布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲今天在一場座談會上指出，董雲裳曾在公開演說中鼓勵兩岸展現自制、創意、彈性和耐性，蔡英文政府做得很好，但北京沒有做到。北京一再要求蔡英文為兩岸關係提供單向保證，把復談的價碼提高到蔡英文無法接受，可能的原因是不想跟民進黨政府打交道，好讓國民黨重新執政。
至於華府傳出北京可能想和川普政府簽署第四公報，卜睿哲說，他不知道川普政府是否會嚴肅考慮，但美中三個公報都為處理特定問題，不了解在台灣問題上有什麼需要特別再談的。他不認為第四公報有必要，也不符美國利益。過去美國沒有簽第四公報是因為美國了解有其它方式保護並推展美國的利益，而且有些人認為，前面簽署的三個美中公報，美國並沒有得到最好的交易。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中央一例一休 南投研議不實施
- 馬英九涉洩密案偵結 北檢10時召開記者會
- 江國慶案成焦點 司改會議委員指鑑識錯誤害死無辜
- 共諜案後仍歡迎中生 張小月：但要專心讀書
- 南投不想遵守一例一休 政院：法律全國適用
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 男賣仿冒潮牌衣 侵權市值189萬
- 多國禁入境拉票 土歐衝突加劇
- 洩密案起訴 馬英九：是政治問題而非洩密
- 聽障天使毛秀玲 設計夢想發光
- 農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償
- 李榮浩演戲被刁睜開眼 暴血管粗口回嗆導演
- 連日大雨 台二線83公里處落石一度封路
- 涉洩密案偵結 馬英九確定起訴
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 男子下背痛到生不如死 竟是脊椎關節炎作怪
- 瓊瑤豁達交代後事 連港星也力挺
- 抗議漠視環保 川普高球場遭人破壞
- 生活零廢棄 埔里青農推共租機具
- 樂團主唱辣穿網襪開M字腿 浴缸半裸打滾噴鼻血
- NSO歐巡 演出台灣樂章
- 高雄輕軌頭號粉絲陳俊融 獲頒總統褒揚令
- 謝麗金酒吧遭竊 損失收銀機與2.5萬
- 竹科驚傳毒狗案 3隻流浪狗暴斃
- 經典賽》旅台就是神！ 13洋投「經」動列強
- 高IQ的3項特質 能從失敗中汲取教訓
- 球后開直播 球迷嗨送「憤怒」
- 台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」
- 醉女指控「恐怖計程車」 被反告後仍堅持清白
- 英國下議院否決2修訂案 脫歐案再送回上議院
- 避肥咖台商返台掃豪宅？被吐槽：中國錢根本匯不出來
- 子瑜直播做料理 50萬人流口水
- 連結沙雕區、會展中心 南投又要建吊橋
- 外資將逃離台股？金管會︰無異常匯出
- 王少偉苦吞黃蓮麵 《綜藝3國智》最亮點
- 演出《金剛》被稱可有可無 她幹掉「雙冰」強攻好萊塢
- 日將派出雲號 巡南海3個月
- 酒駕撞死人叫兒頂 開大7 還貪死者600元
- 衣索比亞垃圾山大崩塌 瞬奪50命
- 白色情人節怎麼過？ 調查：驚喜或一頓大餐
- 紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程
- 未查可教化 砍女176刀判死 檢察總長提非常上訴
- 張繼琳／邊界 － 下
- MLB》春訓首戰就開轟 張進德遭海盜下放
標題：美中簽第四公報？卜睿哲：沒必要
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email