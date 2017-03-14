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南投不想遵守一例一休 政院：法律全國適用

徐國勇表示，勞基法屬於法律，法律效力及於全國。（資料照，記者方賓照攝）

2017-03-14  10:08

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後仍引發不少勞資爭議，南投縣長林明溱更指示縣府研究法規，看是否能不實施一例一休。行政院發言人徐國勇表示，勞基法屬於法律，法律效力及於全國，強調「法律是全國適用」。

根據《蘋果日報》報導，徐國勇提到，為避免事業單位對勞基法新制不熟悉，勞動部已協同各縣市府、工商團體辦理宣導會，並訂定「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，今年起第一季為「宣導期」，第二季為「輔導期」，第三季為「檢查期」。

徐國勇表示，針對各界對勞基法新制所提出的質疑與意見，勞動部除了在網站上發表Q&A釋疑外，也正積極研擬施行細則及相關函釋，協助縣市府與各產業調適、遵循。

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相關關鍵字： 一例一休 南投縣 徐國勇 行政院
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