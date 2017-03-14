| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
市值近千萬「鐵觀音」桃機闖關失敗被查獲 經典賽Live》委國165轟打線 前5局慘遭菜鳥封鎖 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

共諜案後仍歡迎中生 張小月：但要專心讀書

在發生中生涉共諜案後，張小月表示，還是非常歡迎中生來台，但呼籲來台中生要專心讀書，別做危害台灣社會的事。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-14  10:04

〔即時新聞／綜合報導〕政大畢業中生因涉入共諜案引發社會關注，更外傳中國在台間諜超過5000人，對此，陸委會主委張小月今日表示，還是非常歡迎中生來台，但呼籲來台中生要專心讀書、專心求學，別做危害台灣社會的事。

根據《聯合報》報導，張小玥表示，政府部門從未公布相關數據，但相關單位是有做好掌握的，以目前台灣的特殊處境來看，有共諜存在是「想當然爾」的事情，因此做好保防工作十分重要。針對中生涉入共諜案，張小月表示未來還是歡迎中生來台，這政策並沒有因此改變，不過呼籲中生來台要專心讀書，別做任何會危害台灣的事。

而未來該如何處理共諜案？張小月表示相關機關會找陸委會來討論，最重要的就去確保國家安全及社會安定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中生 中生共諜 共諜 張小月
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：共諜案後仍歡迎中生 張小月：但要專心讀書


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.