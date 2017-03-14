共諜案後仍歡迎中生 張小月：但要專心讀書

在發生中生涉共諜案後，張小月表示，還是非常歡迎中生來台，但呼籲來台中生要專心讀書，別做危害台灣社會的事。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-14 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕政大畢業中生因涉入共諜案引發社會關注，更外傳中國在台間諜超過5000人，對此，陸委會主委張小月今日表示，還是非常歡迎中生來台，但呼籲來台中生要專心讀書、專心求學，別做危害台灣社會的事。

根據《聯合報》報導，張小玥表示，政府部門從未公布相關數據，但相關單位是有做好掌握的，以目前台灣的特殊處境來看，有共諜存在是「想當然爾」的事情，因此做好保防工作十分重要。針對中生涉入共諜案，張小月表示未來還是歡迎中生來台，這政策並沒有因此改變，不過呼籲中生來台要專心讀書，別做任何會危害台灣的事。

而未來該如何處理共諜案？張小月表示相關機關會找陸委會來討論，最重要的就去確保國家安全及社會安定。