可不守一例一休？花媽：國家法令應遵守

高雄市長陳菊強調國家法令應當遵守，新法令還是調適期、有問題可多討論（記者王榮祥攝）

2017-03-14 09:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕南投縣研議不守一例一休﹖引發各界議論﹗曾任勞委會主委的高雄市長陳菊今表示，國家法令沒有說誰可不遵守，高雄市政府會依法行政﹔但陳菊也指這法令還在適應期，勞動部跟勞資雙方應該多討論。

勞基法一例一休爭議不斷，南投縣長林明溱指示法制人員研議能否不實施﹖引起外界議論。高雄市長陳菊上午被問到對此議題看法，她認為進步國家的勞動條件，本來就應越來越符合國家對勞工的照顧，一例一休若造成產業調適困難，業界應把困難點提出，勞動部可再跟勞資雙方協商與討論，勞動部、地方勞工局都應該盡力協助。