詹啟賢談兩岸 主張「一中各表」要不要提 都可以

2017-03-14 09:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人詹啟賢今日上午透過越洋連線，接受美國洛杉磯KAZN中文廣播電台專訪，面對主持人要求闡述個人兩岸政策路線，他表示，自己主張維持「九二共識」，至於要不要提「一中各表」都可以。

詹啟賢說，「九二共識」內容中其實就包括「一中各表」，要不要提這幾個字都可以，至於國民黨主席洪秀柱與馬英九兩岸路線差異的問題，他說，問題是在於洪秀柱主張「一中共表」，「那才是大家要討論的」。

詹啟賢表示，他才是最適當的黨魁人選，因為這幾年來國民黨與台灣社會疏離，施政及黨內思維與社會有距離，現在最重要的又是「改變」，讓大家感覺與過去不一樣，因此要有新思維、新作法，貼近主流民意，需要不一樣思維的人來領導。

他強調，自己過去與黨內關係不太深，一直待在民間、海外，想法比較開放，而且與社會、年輕人比較貼近，可以把國民黨帶向比較中間。