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國民黨魁之爭大混戰 洪秀柱：輸贏都是一家人

2017-03-14  10:40

〔即時新聞／綜合報導〕 有史以來最激烈的國民黨主席選戰正在進行中，表態參選的人數高達6人，尋求連任的現任主席洪秀柱昨晚出席活動時表示，期盼這次黨內主席及黨代表選舉能讓外界耳目一新，不要讓人看笑話，希望大家守規矩，不管最後輸贏結果，大家還是一家人。

據《東森新聞雲》報導，洪秀柱表示，國民黨若還想再起一定要給年輕人機會，前輩經驗傳承拉拔後輩，這是國民黨需要努力的方向；洪也鼓勵年輕人，不要因為失去機會就灰心喪志，人生旅途不必執著某樣事物，機會端看自己能否掌握。

洪秀柱說她走訪基層，能體會黨務人員的辛勞，國民黨一方面檢討，一方面也要靠基層力量，也拜託黨務人員要認真努力，讓黨內選舉能呈現一番新面貌給外界看到，也要大家循規蹈矩，「贏就贏、輸就認輸」，不要因選舉而影響黨內團結與和諧，不管最後選舉結果如何，大家還是一家人。

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  • 國民黨主席洪秀柱昨晚出席活動時表示，不要因選舉而破壞黨內團結，不管輸贏大家還是一家人。（資料照，記者王藝菘攝）

    國民黨主席洪秀柱昨晚出席活動時表示，不要因選舉而破壞黨內團結，不管輸贏大家還是一家人。（資料照，記者王藝菘攝）

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