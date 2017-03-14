搶食國防大餅？他被點名對綠營「有求必應」

2017-03-14 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中科院為國防科技發展重鎮，在蔡政府積極發展國防產業的同時，成為各方競食的資源大餅，有媒體點名中科院院長張冠群中將「與綠營配合良好，幾乎是有求必應」。

《中國時報》報導，直指綠營民代或政治人物，「相當積極」的介入高教機下半採購器材機具與零附件，也以軍方高官說法指國內軍購案「非常複雜，廠商又不團結，很麻煩」。

報導也以點名方式指出，中科院軍購是「綠營搶奪國防資源的焦點」；院長「張冠群中將，與綠營配合良好，幾乎是有求必應」，並預測，在下個月改選中科院董事會中，他將繼續擔任院長職位。

不過，報導也強調，軍品採購早建立制度，「不是誰說了算，更沒有長官一句話交辦，可以什麼都能辦的情況」。