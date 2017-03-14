| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
6旬老翁刺死室友後自刎 板橋長照中心2死 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

搶食國防大餅？他被點名對綠營「有求必應」

2017-03-14  06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中科院為國防科技發展重鎮，在蔡政府積極發展國防產業的同時，成為各方競食的資源大餅，有媒體點名中科院院長張冠群中將「與綠營配合良好，幾乎是有求必應」。

《中國時報》報導，直指綠營民代或政治人物，「相當積極」的介入高教機下半採購器材機具與零附件，也以軍方高官說法指國內軍購案「非常複雜，廠商又不團結，很麻煩」。

報導也以點名方式指出，中科院軍購是「綠營搶奪國防資源的焦點」；院長「張冠群中將，與綠營配合良好，幾乎是有求必應」，並預測，在下個月改選中科院董事會中，他將繼續擔任院長職位。

不過，報導也強調，軍品採購早建立制度，「不是誰說了算，更沒有長官一句話交辦，可以什麼都能辦的情況」。

廣告
  • 中科院院長張冠群。（資料照，者張嘉明攝）

    中科院院長張冠群。（資料照，者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中科院 國防產業 張冠群 高教機
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：搶食國防大餅？他被點名對綠營「有求必應」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.