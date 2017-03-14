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中央一例一休 南投研議不實施

南投九族文化村，示意圖。（資料照）

2017-03-14  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央實施一例一休，南投縣長林明溱以觀光命脈被掐死為由，指示縣府法制人員研議南投能否不實施？林並強調，如果因不配合中央法規會被懲處也沒關係，「只要不被抓去關就好」。

《聯合報》報導，林明溱表示，南投是觀光縣，遊樂區以往都依營運狀況給員工彈性休假，遇到淡季除了週休日上班，員工幾乎都在放假，而碰上旺季幾乎全員上班，勞資相互配合得很好。一例一休新制上路後，遊樂區業者、大飯店均面臨困境。

南投縣府社會及勞動處長林俊梧則表示，依法縣府不能不配合中央法令。就算縣府不打算對違反一例一休的廠商開罰，縣內還有勞動部派駐的3名勞檢員，仍會對違規廠商開罰。

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  • 南投縣長林明溱（左）以一例一休掐斷觀光命脈為由，指示部屬研議不實施。（資料照）

    南投縣長林明溱（左）以一例一休掐斷觀光命脈為由，指示部屬研議不實施。（資料照）

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