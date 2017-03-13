傳蔡英文母姊反同婚？ 府：從未有過這樣的對話
2017-03-13 22:00
〔記者鍾麗華／台北報導〕據《上報》報導，蔡英文的母親和姊姊反對同婚，甚至跟立委抱怨「我媽媽、姊姊一天到晚打電話給我，她們也反對啊」。但總統府今晚澄清，從未有過這樣的對話。事實上，總統從未有過這樣的談話，為免錯誤訊息混誤輿情，特此說明，也請該刊善盡查證責任，立即更正相關報導。
根據《上報》報導，從去年底到今年初，民進黨立委一直關切府院對同婚的態度，也有中南部立委抱怨選民對同婚反感，總統蔡英文在中南部立委們向她抱怨選區對支持同婚很反感，大家壓力很大時，忍不住脫口而出說，「你們不要再來跟我抱怨了，我的壓力也很大！」「這陣子，我姊姊一天到晚打電話給我，她們也反對啊！」
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