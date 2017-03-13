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頭份悼念李元簇 洪秀柱：福壽全歸

2017-03-13  21:10

［記者許展溢／苗栗報導］前副總統李元簇8日辭世，享耆壽94歲，國民黨主席洪秀柱今天原預計晚上8點半，前往苗栗縣頭份市靈堂悼念，卻臨時提前至7點35分，與苗栗縣長徐耀昌一同前悼念，前後待了11分鐘，隨即搭車離去。

洪秀柱今天下午受訪時表示，李元簇擔任副總統時，因職務關係，和他距離較遠，但李元簇的行事作風，各界都很清楚，也非常感佩，現在他福壽全歸，對於他的離去，相當不捨。

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  • 國民黨主席洪秀柱今天下午受訪時表示，李元簇的行事作風各界都非常感佩。（記者許展溢攝）

    國民黨主席洪秀柱今天下午受訪時表示，李元簇的行事作風各界都非常感佩。（記者許展溢攝）

  • 國民黨主席洪秀柱今晚原預計8點半前往李元簇靈堂悼念，卻臨時提前至7點35分。（記者許展溢攝）

    國民黨主席洪秀柱今晚原預計8點半前往李元簇靈堂悼念，卻臨時提前至7點35分。（記者許展溢攝）

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