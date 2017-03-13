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此生唯一做錯的事？ 柯文哲：當阿扁的醫師
2017-03-13 21:09
台北市長柯文哲今天應邀到南華高中演講，他坦言一生唯一做錯的事，就是去當阿扁的醫生。（記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今天（13日）到南華高中演講，談到自己從醫界轉入政界的歷程，並坦言人生都是意外，自己人生中唯一做錯的事，就是去當前總統陳水扁的醫生，因而被捲入藍綠鬥爭。
綜合媒體報導，柯文哲表示，過去「曾被《五權憲法》操過」，包括公懲會、檢調調查、監察院彈劾等，也經歷了台大醫院MG149專戶案、國科會補助款案、愛滋器官捐贈案等。不過他認為自己沒做錯什麼事，唯一錯的就是去當阿扁的醫生，讓自己陷入藍綠兩黨鬥爭。
他也回憶過去從醫，曾替多名病患施以葉克膜急救，包括周杰倫的舞群小薇，另外還有鴻海科技總裁郭台銘的元配亡妻林淑如。至於人生的遺憾，他則表示本來要去聽已故藝人鳳飛飛的演唱會，但1年後卻過世，之後讓他覺得「什麼事都不要等以後，想到就去做。」
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