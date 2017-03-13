湯德章逝世70週年 湯子首度現身指證受難地
〔記者蔡文居／台南報導〕今天3月13日是228受難者湯德章律師逝世70週年，由於各界對湯德章當年被槍決的受難地點說法不一，湯德章的兒子湯聰模今天首度出席在台南湯德章紀念公園舉行的追思會，親自指證其父親的受難地，就在現今中西區公所對面入口的公園榕樹附近。
台南文化資產保護協會今年舉辦一系列「亂世英魂」湯德章律師逝世70週年紀念活動，今天最後一天，也是湯德章70年前被槍決犧牲之日，該會特別在湯德章紀念公園舉辦追思會，高齡85歲的湯聰模首度參加，多位家屬也自國外返國出席，並向湯德章塑像獻花。
湯聰模說，他父親被國民政府軍槍殺後，不准家人收屍，他父親當時全身都是血，臉部都是泥沙，要先用毯子覆蓋也不准，3天後才獲准收屍，他和母親到現場，「母親幫父親洗臉、更換衣服，完全沒有人可幫忙，若非母親堅強的信念，不然這對一個婦女人家…，我不會講評…。」
他說，由於公園的入口都沒變，當時他和他母親就是從現今青年路這個入口進入公園，他父親遇難就在這棵榕樹附近，但之前是否有被移動過，他就不得而知。
湯聰模今天也呼籲蔡英文總統早日公布真相。他說，蔡總統答應3年公布228真相，但他3天都無法等，他知道自己這樣很不禮貌，但他特別在此加強語氣，希望真相能早日公布，不只是他，而是讓所有受難者家屬能夠「心平氣和」。
湯德章於228事件發生後，被台南仕紳推舉組成台南「228事件處理委員會」，並率省立工學院（現為成大）學生協助維持秩序。湯維護台南的治安，貢獻卓著，卻於3月11日被捕，並遭嚴刑逼供，但他拒絕透露任何相關名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難，甚至他死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，最後於3月13日在民生綠園（湯德章紀念公園）遭槍決並曝屍3天，年僅40歲。事後，湯德章獲判無罪，但為時已晚。
後來前台南市長張燦鍙感念湯德章的英勇無懼的精神，將民生綠園改為湯德章紀念公園，市長賴清德則把3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」。
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