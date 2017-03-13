李元簇治喪大員12人 跨越黨派藍綠

2017-03-13 18:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統李元簇日前病逝，蔡英文總統今天特派副總統陳建仁、總統府資政宋楚瑜、國民黨主席洪秀柱、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國安會議秘書長吳釗燮、內政部長葉俊榮、外交部長李大維及國防部長馮世寬等12人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。

總統府表示，對於李元簇治喪事宜，係依循體制與慣例辦理。過去前總統嚴家淦先生、前副總統謝東閔先生，均由當時的總統指派治喪大員，召開會議協助家屬處理治喪事宜，以表彰其對國家之重大貢獻。

總統府指出，首次治喪大員會議預計近日內召開，由陳建仁主持，將與家屬討論治喪重要事宜，務期在尊重李元簇遺願、家屬期待、符合慣例體制與卸任副元首身份等原則下，妥善辦理李前副總統身後事宜。此外，為協助李元簇治喪事宜，總統府已於上週成立工作小組，進行相關規劃，與家屬密切洽繫，務求典禮尊崇隆重、合乎禮儀。