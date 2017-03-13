| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 政治

高市府新任法制局長 陳月端接任

2017-03-13  19:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市法制局長許乃丹因家庭因素請辭，市府今天傍晚公布由陳月端博士接任，將於明天交接。

今年55歲的陳月端，是政治大學法律學博士，法學學經歷豐富，曾任高雄大學財經法律學系教授、高雄大學教務長、學務長、法學院副院長，行政院公共工程委員會法規委員、高雄市政府採購申訴審議委員會、衛生審議委員會與國家賠償事件處理委員會審議委員，以及內政部法規委員會及國家賠償事件處理委員會委員，中華民國仲裁協會主任仲裁人等職。

原任高雄市法制局長許乃丹，因家庭因素請辭，陳月端將於明天（3月14日）接任就職。

廣告
  • 高市府新任法制局長陳月端（左），圖為她獲得高雄大學法學院102學年度卓越研究教師。（取自高雄大學法學院網站）

    高市府新任法制局長陳月端（左），圖為她獲得高雄大學法學院102學年度卓越研究教師。（取自高雄大學法學院網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 法制局長 陳月端 高雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：高市府新任法制局長 陳月端接任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.