高市府新任法制局長 陳月端接任

2017-03-13 19:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市法制局長許乃丹因家庭因素請辭，市府今天傍晚公布由陳月端博士接任，將於明天交接。

今年55歲的陳月端，是政治大學法律學博士，法學學經歷豐富，曾任高雄大學財經法律學系教授、高雄大學教務長、學務長、法學院副院長，行政院公共工程委員會法規委員、高雄市政府採購申訴審議委員會、衛生審議委員會與國家賠償事件處理委員會審議委員，以及內政部法規委員會及國家賠償事件處理委員會委員，中華民國仲裁協會主任仲裁人等職。

原任高雄市法制局長許乃丹，因家庭因素請辭，陳月端將於明天（3月14日）接任就職。