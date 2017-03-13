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總預算刪了又追加？ 中市府：確有必要才追加
2017-03-13 18:42
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會今（13）日召開程序委員會討論臨時會議程，將審議市府追加歲出35億5千多萬元，藍營議員不滿的說，去年底由市府自行調整刪總預算39億元，現在又追加回來是投機取巧；市府回應，確有必要才追加，將爭取議會支持。
臨時會程序委員會由議長林士昌主持，市議員吳敏濟、曾朝榮、邱素貞、何明杰、何敏誠、范淞育、楊正中、李中、蘇柏興、張立傑、陳成添出席，市府副市長張光瑤及各局處首長列席，市府追加歲出35億餘元，其中的12億4千多萬元為中央補助市府的地方配合款。
國民黨議員楊正中直斥，去年底的定期會刪除總預算39億元，市府又一樣一樣追加回來，這是藐視議會，如此議員要如何能為市民看緊荷包，如果真的同意這些追加預算，議員只會被看扁，國民黨絕不會自廢武功。
國民黨團書記長李中也說，定期會大會時決議由市府自己調整預算，市府既然同意就該自行負責，現在改口說這是中央補助款，日後府會恐難有互信基礎。藍營議員揚言，市府投機取巧，不符預算法，一讀會再好好算帳。
市府表示，除了地方配合款，其餘雖有總預算審核時未獲議會通過，但當時也有議員提到，若經檢視確有必要辦理可再追加。現在就是確有必要，因此再次追加，將多向議員說明，爭取議會支持。
市府追加的各重大建設案，包括汙水下水道建設、iBike 建置、綠空鐵道軸線計畫、東豐快速道路工程、國4神岡聯絡道至中清路開闢工程、鐵路高架化車站停車場用地費及騰空廊帶綠美化、龍井區山腳排水橋梁改建工程、水湳轉運中心規劃、后豐鐵馬道花樑鋼橋修復工程等。
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