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防範假新聞是干預新聞自由？ 府舉德國、美國為例
2017-03-13 17:45
〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨立委陳明文等人今天召開記者會表示將推動訂定「反滲透法」，引進國會監督制度，同時也防「假新聞」影響施政。不過，遭外界批評干預新聞自由。對此，總統府發言人黃重諺表示，國會議員依據他們的憲法職權，就他們關切的議題，提出立法的方向或思考，「我們沒有評論」。
不過，黃重諺表示，包括假新聞在內等，透過網路散佈不實訊息的新型態安全威脅，確實現在也是各國高度重視的國家安全議題，也正在研究各種包括立法在內的反制措施，以維護國民的安全跟國家的自由民主。
黃重諺舉例，德國「聯邦憲法保衛局」（BfV）就證實有組織的假新聞操作試圖干擾德國的選舉；歐洲經濟合作組織（OSCE）也受到試圖破壞有「基礎設施性質」的網路架構。美國在歐巴馬政府時期，也正式簽署「波特曼—墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」）反制來自其他國家包括以假新聞的方式帶來安全上的威脅。
黃重諺表示，事實上，也不僅在政府部門，包括許多重要的國際媒體也都投入相關的工作。例如不久前包括法新社在內許多國際媒體聯合要反制法國總統大選期間可能出現的假新聞；臉書也從事相關的機制開發。這不只是一個部門的事情，更一該是公共訊息相關的每一個部門的共同合作。
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