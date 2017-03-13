快訊最夯的債券基金理財術
北市單一且自主想調降房屋稅稅率 中央打槍
2017-03-13 18:21
吳蓮英表示，若動《房屋稅條例》的稅率，每降0.1%，全台一年會少掉10億元稅收，多數地方政府都是不同意，打槍北市府想調整稅率作法。（記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市財政局上週宣布，為鼓勵「單一且自住」屋主，決議透過調整稅率、稅基或編列預算補助屋主，以達到讓房屋稅從1.2％降至1％效果。北市府今天舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，財政部賦稅署副署長吳蓮英表示，若動《房屋稅條例》的稅率，每降0.1%，全台一年會少掉10億元稅收，多數地方政府都是不同意，打槍北市府想調整稅率作法。財政局長陳志銘表示，若中央無法配合，北市就會考慮用預算補貼。
陳志銘︰若中央無法配合，考慮預算補貼
吳蓮英提到，降低稅率0.1%首當其衝的是新北市，一年稅收將減少1.7億元；台北市影響最少，只有7800萬元，因此仍認為應由各地方政府自己想辦法。
而論壇中學者及企業代表均表示支持，但台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝指出，單一且自住雖然立意良好，但對於「單一」的定義過於寬鬆，建議限縮為夫妻及未成年子女僅有1房。而他也提到，豪宅可以享稅率優惠也有公平性問題，建議可以設定上限。
陳志銘回應，根據財政局統計，95%的豪宅都不符合單一且自住的條件，因為多數都還有其他房子，剩餘5%全市只有300戶，但它們仍會考量上限可能性。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 農會選舉大贏 傳張榮味影響力伸入漁會
- 選舉如智力測驗？ 網友評林岱樺選區：太悲催！
- 長照財源靠菸稅、遺贈稅 藍綠立委批：不道德、不實際
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 南市警高官酒駕被逮 想套關係遭打臉
- 〈台灣囝仔海外成功記〉永不放棄的鋼鐵戰士
- 金門未查獲使用逾期之無水奶油及回收逾期乳瑪琳等違規產品
- 經典賽》哥國衝本壘遭包爺阻殺 網友：捕手沒妨礙跑壘？
- NBA》勇士賽程太艱困 柯爾：這樣讓球員容易受傷
- MLB》李振昌登板解決1人 持續未失分
- 男客與女司機作愛 轉證人助妻告通姦獲賠20萬
- 文在寅爭大位 忠南EXO緊追
- 內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
- 阿拉斯加發現新油田 美國30年來陸上最大規模
- 經典賽》延長賽敲致勝安 中田翔：是隊友給我機會表現（影音）
- 砂石車快速道爆胎 撞歪百萬門架
- NBA》回主場手感慢熱 林書豪：終於回來了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》5,000 Chinese spies in Taiwan: source
- 黨產會4月聽證會 追查婦聯會3大財源
- 信眾自發性掃炮屑 網友竟冷回應…
- 中市東光路路平專案 延至明年再施作
- 3/13重要財經新聞一覽
- 綠島偷排油污案 台東地檢署分案調查
- 空氣品質不良紅 中投雲嘉應減少戶外活動
- 雲林故事館修樹 垃圾一週未清
- 為省200元破壞停車場柵欄 BMW男被判拘役55天
- 找回20萬 洋師讚台灣警像朋友
- 陳子玄產前發現胎位不正 剖腹產緊張到失去意識
- 玉翫雅集唐宋遼金元玉器精品展
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 劇透／又有刪剪片段 《羅根》最溫馨這幕本來有她
- 護花勤務惹議 瑞芳分局長出面說明滅火
- 國家隊公司化 桃猿：「好像棒協插乾股」
- 人情冷暖！只因不借朋友車 下秒竟遭臭臉相向
- 台中地院1女錄事墜樓死亡
- 「經」不起考驗 恰恰:多檢討多鼓勵
- 瓊瑤公開個人權利 堅拒「求生不得，求死不能」
- 稱中風病母曾入監探訪 孝男急尋葉啟田
- 國銀獲利今年力拚終止連二衰
- 遊台東縱谷 搭台灣好行抽大獎
- 埔里山城馬拉松 跑到哪吃到哪
- 日月潭拓展觀光新客源 推出穆斯林餐旅認證
- 基隆「波麗路」想轉手 苦尋有緣人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市單一且自主想調降房屋稅稅率 中央打槍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分