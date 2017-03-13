北市單一且自主想調降房屋稅稅率 中央打槍

吳蓮英表示，若動《房屋稅條例》的稅率，每降0.1%，全台一年會少掉10億元稅收，多數地方政府都是不同意，打槍北市府想調整稅率作法。（記者鍾泓良攝）

2017-03-13 18:21

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市財政局上週宣布，為鼓勵「單一且自住」屋主，決議透過調整稅率、稅基或編列預算補助屋主，以達到讓房屋稅從1.2％降至1％效果。北市府今天舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，財政部賦稅署副署長吳蓮英表示，若動《房屋稅條例》的稅率，每降0.1%，全台一年會少掉10億元稅收，多數地方政府都是不同意，打槍北市府想調整稅率作法。財政局長陳志銘表示，若中央無法配合，北市就會考慮用預算補貼。

陳志銘︰若中央無法配合，考慮預算補貼

吳蓮英提到，降低稅率0.1%首當其衝的是新北市，一年稅收將減少1.7億元；台北市影響最少，只有7800萬元，因此仍認為應由各地方政府自己想辦法。

而論壇中學者及企業代表均表示支持，但台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝指出，單一且自住雖然立意良好，但對於「單一」的定義過於寬鬆，建議限縮為夫妻及未成年子女僅有1房。而他也提到，豪宅可以享稅率優惠也有公平性問題，建議可以設定上限。

陳志銘回應，根據財政局統計，95%的豪宅都不符合單一且自住的條件，因為多數都還有其他房子，剩餘5%全市只有300戶，但它們仍會考量上限可能性。